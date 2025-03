Contro le recenti truffe online vanno bene i vecchi consigli

Le truffe online più recenti stanno facendo vere e proprie stragi, ma contrariamente a quanti pensano per proteggersi basta mettere in atto vecchi consigli. Si tratta di buone abitudini da acquisire quando si è connessi online e quando si utilizzano i propri dispositivi. Questi prima di tutto prevengono possibili attacchi e, nel caso, neutralizzano anche le minacce.

Può trattarsi di email di phishing, messaggi di smishing, app pericolose infettate da malware, truffe telefoniche e molto altro ancora. Buone abitudini possono sicuramente aiutare a mantenere al sicuro i propri dispositivi ed evitare spiacevoli conseguenze. A questo è necessario aggiungere una buona dose di attenzione perché è proprio quando siamo distratti che abbassiamo la guardia e veniamo violati.

Vecchi Consigli per difendersi dalle Truffe Online

Il primo consiglio, che serve a proteggere tutti i propri dati sensibili e le informazioni di pagamento dalle truffe online, riguarda l’utilizzo delle password. Molti utenti pensano di proteggere account, conti correnti e altro con password semplici e riutilizzate più volte. Nondimeno, anche chi cambia spesso password sta facendo un errore. La scelta migliore è utilizzare password complesse ed evitare di cambiarle se non strettamente necessario.

Al contrario, il PIN abbinato al Codice Cliente della classica Home Banking andrebbe modificato almeno una volta ogni 6 mesi. Questo per evitare che attacchi phishing e truffe svuota conto possano intercettarti, anche tramite trojan bancari, e ottenere l’accesso facile ai tuoi risparmi.

Il secondo consiglio, che spesso è abbinato alle varie truffe online di phishing e di smishing riguarda ciò che non va mai fatto: cliccare su link contenuti in email e messaggi. Spesso questi rimandano a pagine clonate che imitano quelle ufficiali per rubare dati personali e credenziali di accesso tramite appositi software keylogger che iniziano a registrare ciò che viene battuto sulla tastiera.

Il terzo consiglio, è utile per evitare pericolose infezioni ai propri dispositivi. Spesso, molte delle truffe online cercano di convincere gli utenti a installare software di terze parti spinti dalla paura o dall’urgenza. È fondamentale scaricare e installare applicazioni e software solo da fonti sicure come siti web affidabili e store ufficiali.

Il quarto e ultimo consiglio comprende una delle abitudini che tutti dovrebbero avere e che risolverebbe molti problemi e pericoli dovuti alle truffe online. Aggiornare regolarmente sistema operativo e applicazioni. Il primo da tenere sempre aggiornato è il sistema operativo perché spesso include patch di sicurezza recenti. Il secondo è il browser, luogo più sensibile per la diffusione di minacce e infezioni.