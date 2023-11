Contro i picchi di tensione c'è Presa Filtrata APC: solo oggi a 20€

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi connessi alla rete elettrica dei pericolosi e letali picchi di tensione? Per te c’è la Presa Filtrata APC PM5-IT in offerta speciale a soli 20,99 euro, invece di 41 euro. Approfitta subito di questa offerta Black Friday, oggi è l’ultimo giorno su Amazon. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate da 7 euro al mese per 5 mesi a Tasso Zero.

Purtroppo al momento sembra terminata. Al suo posto puoi sempre acquistare questa Belkin 4 Prese Schuko a soli 14,99 euro, invece di 24,99 euro.

Presa Filtrata APC PM5-IT: la soluzione perfetta contro i picchi di tensione

Scegli la Presa Filtrata APC PM5-IT per mettere al sicuro i tuoi dispositivi dai picchi di tensione. Con 5 uscite Schuko ottieni il massimo della sicurezza e tante possibilità di connessione. A maggior ragione questa è la scelta giusta perché APC è leader indiscusso dei gruppi di continuità. Insomma, stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità.

Acquistala subito a soli 20,99 euro, invece di 41 euro. Approfitta adesso dell’ultimo giorno di Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

