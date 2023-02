Conto VIABUY: senza limiti e senza verifiche di solvibilità, ecco l'OFFERTA

Chi è alla ricerca di un conto corrente con carta di pagamento Mastercard abbinata può valutare, con molto interesse, la proposta di VIABUY. Si tratta di una delle realtà più interessanti dell’attuale contesto, in grado di offrire un’elevata flessibilità d’uso oltre che una completa operatività online.

Il conto di VIABUY può essere richiesto senza verifica di solvibilità, risultando adatta anche per cattivi pagatori. L’offerta consente l’accesso ad una vasta gamma di servizi, per gestire il proprio denaro in modo completo e senza limitazioni.

Per scoprire VIABUY è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Conto e carta insieme con VIABUY, senza verifica di solvibilità

VIABUY è sempre di più un riferimento del settore bancario, mettendo a disposizione un conto online con IBAN lussemburghese e tedesco ed una carta prepagata Mastercard da utilizzare, senza limitazioni e con addebito diretto sul saldo del proprio conto.

Con il conto VIABUY è possibile accedere a diversi servizi aggiuntivi come il prelievo con carta prepagata, i bonifici SEPA ed i trasferimenti istantanei di denaro tra clienti VIABUY. Il pacchetto di servizi è, quindi, completo e ideale per chi cerca un conto senza limitazioni.

Un altro punto di forza di VIABUY è la semplicità di accesso al conto. Per richiedere VIABUY, infatti, è possibile affidarsi ad una semplice procedura online, senza complicazioni burocratiche e, soprattutto, senza verifiche di solvibilità sul cliente da parte dell’istituto.

Accedere alle proposte di VIABUY è semplice e immeditato. Basteranno pochi click sul sito ufficiale per completare la sottoscrizione. Per il Conto VIABUY con carta è previsto un costo iniziale di 69,90 euro oltre che una quota annuale di 19,90 euro. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.