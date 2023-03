Conto VIABUY: i vantaggi di un conto in banca, ma senza la banca

Vuoi aprire un conto online con una carta prepagata Mastercard senza avere a che fare con una banca? VIABUY potrebbe essere la soluzione che fa per te.

VIABUY è un conto personale con IBAN e una carta di debito Mastercard che ti permette di fare pagamenti, prelievi e acquisti in tutta sicurezza e senza stress.

Aprire un conto VIABUY è semplice e veloce: basta compilare un modulo online con i tuoi dati e scegliere il colore della tua carta (nera o oro). Non devi fornire nessuna verifica di solvibilità o reddito dimostrabile, né recarti allo sportello. In pochi giorni riceverai la tua VIABUY Mastercard a casa tua.

I vantaggi di un conto VIABUY

La VIABUY Mastercard ha un aspetto e un feeling di pregio, con i numeri in rilievo come una vera carta di credito. A differenza di una carta convenzionale però non hai nessuna linea di credito: puoi spendere solo il denaro che hai caricato sul tuo conto online VIABUY. In questo modo hai il pieno controllo delle tue spese, senza il rischio di scoperti o interessi.

Il tuo conto online VIABUY ha un IBAN personale lussemburghese o tedesco, a seconda della tua residenza. Puoi depositare denaro sul conto tramite bonifico bancario o far versare il tuo stipendio direttamente sul tuo IBAN. Inoltre, hai a disposizione svariate opzioni di ricarica specifiche per il paese in cui vivi, come SOFORT, EPS, iDeal e molte altre.

Con la VIABUY Mastercard puoi pagare ovunque sia accettata Mastercard, uno dei circuiti di pagamento più diffusi al mondo. Puoi anche prelevare contanti presso i bancomat o effettuare trasferimenti bancari dal tuo conto online. Se sei residente in Germania, puoi anche usare la VIABUY Mastercard con Apple Pay per pagare in modo semplice e sicuro con il tuo smartphone.

Quanto è sicuro il conto VIABUY?

Il tuo denaro è al sicuro con VIABUY: la carta è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE e protetta dalla garanzia di rimborso totale Zero Liability di Mastercard. Inoltre, puoi accedere al tuo conto online in modo sicuro tramite l’app VIABUY o tramite il tuo browser web e ricevere notifiche via email per ogni transazione.

VIABUY è un servizio davvero completo per chi ha necessità o preferisce non sfruttare un conto corrente convenzionale o per chi preferisce la sicurezza di una prepagata ad una classica carta di debito o di credito. Se vuoi saperne di più o ordinare la tua carta, trovi maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.