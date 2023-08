Conto Sella: prelievi e bonifici gratis e 2 mesi di DAZN in regalo

È il momento giusto per scegliere Conto Sella Start. Il conto corrente di Banca Sella, infatti, è protagonista di una promozione davvero conveniente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto ci sono tre mesi di canone azzerato (poi appena 1,5 euro al mese) e ben 2 mesi di DAZN Standard gratis per guardare tutte le partite di Serie A per la prima parte della stagion 2023/2024 che sta per iniziare.

In più, Conto Sella Start include anche la carta di debito, senza alcun costo, con prelievi gratis (illimitati da ATM Sella e 4 al mese da altri ATM in area Euro) e bonifici gratis. Per aprire il conto corrente è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione, accessibile tramite il sito ufficiale di Banca Sella, linkato qui di sotto.

Conto Sella regala 2 mesi di DAZN

Scegliere Conto Sella Start conviene ancora di più. Il conto corrente presenta le seguenti caratteristiche:

canone di 1,5 euro al mese , azzerato per i primi 3 mesi

, azzerato per i primi 3 mesi carta di debito inclusa gratuitamente con prelievi gratis , senza limiti da ATM Sella e per 4 operazioni al mese dagli altri ATM in area Euro

inclusa gratuitamente con , senza limiti da ATM Sella e per 4 operazioni al mese dagli altri ATM in area Euro bonifici gratis

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Sella ci sono poi 2 mesi di DAZN gratis. Si tratta di una promozione davvero ottima e in grado di garantire un risparmio significativo oltre che un accesso illimitato a DAZN con la possibilità di seguire tutte le partite di Serie A per la prima parte di campionato. Per ottenere il bonus è sufficiente accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre.

Aprire Conto Sella è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale e scegliere l’opzione Apri Conto Start. Il conto corrente in questione può essere anche cointestato a un’altra persona o ad altre due persone. L’apertura, inoltre, è velocizzata grazie all’autenticazione con SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.