Conto Sella: per i nuovi clienti ci sono 2 mesi di DAZN in regalo

Conto Sella Start di Banca Sella è una delle migliori opzioni per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente, conveniente e ricco di vantaggi. Ora, per tutti i nuovi clienti, c’è un motivo in più per scegliere il conto corrente dell’istituto.

Accreditando lo stipendio, dopo aver completato l’apertura del conto, infatti, c’è un bonus di benvenuto, rappresentato da 2 mesi gratis di DAZN Standard (dal valore di oltre 80 euro). La promozione si somma agli altri vantaggi messi a disposizione da Banca Sella, come i prelievi e i bonifici gratis.

Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il sito ufficiale di Banca Sella, disponibile al link qui di sotto.

Conto Sella con 2 mesi di DAZN gratis: i dettagli della promozione

Il conto corrente proposto da Banca Sella è una soluzione ricca di vantaggi:

il canone è di appena 1,5 euro al mese (per la versione Start) ed è azzerato per i primi 3 mesi

(per la versione Start) ed è azzerato per i primi 3 mesi è inclusa la carta di debito gratuita , senza costi di alcun tipo, con 4 prelievi gratis ogni mese da qualsiasi ATM in area euro e prelievi gratis da ATM Sella

, senza costi di alcun tipo, con da qualsiasi ATM in area euro e prelievi gratis da ATM Sella i bonifici sono gratis

è possibile richiedere la carta di credito e accedere a tutti i servizi proposti da Banca Sella

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Banca Sella propone anche 2 mesi di DAZN Standard gratis. Il bonus è riscattabile semplicemente impostando l’accredito dello stipendio sul conto. Per chi sceglie Banca Sella, quindi, i vantaggi sono diversi.

Il conto proposto garantisce un’operatività completa e costi ridotti. Il bonus di benvenuto consente di accedere a DAZN liberamente per 2 mesi, con un risparmio di oltre 80 euro. Per richiedere l’apertura del conto corrente (anche tramite SPID) è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.