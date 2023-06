Conto Sella conviene ancora di più: c'è un Buono IKEA per i nuovi clienti

Scegliere Conto Sella è oggi ancora più conveniente: la proposta di Banca Sella per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo e conveniente si arricchisce con un bonus aggiuntivo. Con l’apertura di Conto Sella Start, infatti, è ora possibile sfruttare il canone azzerato per 3 mesi (poi appena 1,50 euro al mese). In più, con l’accredito dello stipendio (entro il 5 agosto) si riceverà un Buono IKEA da 50 euro, utilizzabile sia online che in negozio.

L’offerta è molto interessante, soprattutto considerando la completezza del Conto Sella. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Sella tramite il link qui di sotto. L’apertura può essere completata anche tramite SPID.

Conto Sella con canone azzerato e Buono IKEA in regalo: ecco l’offerta

Scegliendo Conto Sella Start è possibile accedere ad un:

conto corrente con canone di 1,50 euro al mese ; il canone è azzerato per i primi 3 mesi

; il canone è azzerato per i primi 3 mesi una carta di debito gratuito e con prelievi senza commissioni presso gli ATM Sella (oltre 300 in tutta Italia)

e con presso gli ATM Sella (oltre 300 in tutta Italia) bonifici online senza commissioni sia in Italia che verso Paesi SEE

tante funzionalità aggiuntive per la gestione dei propri risparmi

un Buono IKEA da 50 euro ottenibile semplicemente impostando l’accredito dello stipendio.

La promozione lanciata da Banca Sella è valida fino al prossimo 5 luglio, con lo stipendio che dovrà essere accreditato entro il 5 agosto per ricevere il bonus di benvenuto rappresentato dal Buono IKEA. Si tratta di un’occasione ottima per accedere ad un nuovo conto corrente realmente completo e vantaggioso per poter contare su di un’operatività completa e su di un bonus aggiuntivo, come il Buono IKEA, sicuramente molto interessante.

Per aprire Conto Sella Start è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione tramite il sito ufficiale, accessibile dal link qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID, con pochi passaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.