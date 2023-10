Conto per Under 35 di Crédit Agricole: ora puoi vincere un anno di affitto

Scegliere il conto corrente di Crédit Agricole conviene ancora di più: per i clienti Under 35, infatti, c’è una nuova promozione da cogliere al volo. Per i nuovi clienti più giovani che aprono il conto ad ottobre 2023, infatti, c’è il canone zero, senza requisiti da rispettare, oltre alla carta di debito e ai bonifici gratis.

A garantire un vantaggio aggiuntivo sono i bonus messi a disposizione da Crédit Agricole. L’istituto propone per i nuovi clienti fino a ben 150 euro di Buoni Amazon in regalo oltre alla possibilità di partecipare a un concorso e provare a vincere un anno di affitto (fino a 7.000 euro).

Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente accedere al sito ufficiale di Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: tanti vantaggi per gli Under 35

Con il nuovo conto corrente di Crédit Agricole per Under 35 è possibile accedere a un’offerta bancaria davvero completa. Il conto prevede:

canone zero

carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per 2 anni (poi 24 euro all’anno), con possibilità di prelievi gratis dall’ATM della banca

a canone zero per 2 anni (poi 24 euro all’anno), con possibilità di prelievi gratis dall’ATM della banca bonifici gratis

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere ben 150 euro di Buoni Amazon in regalo. In particolare, sono disponibili:

0 euro di Buono Amazon come “welcome bonus”

come “welcome bonus” fino a 100 euro di Buono Amazon utilizzando la carta di debito; si tratta di un vero e proprio “cashback”; per ottenere 100 euro è sufficiente superare i 1.000 euro di spesa entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto

C’è poi la promozione con un anno di affitto in regalo. In questo caso, è prevista un’estrazione che permetterà a un nuovo cliente Crédit Agricole Under 35 (scelto tra chi avrà aperto il conto a ottobre) di poter vincere un anno di affitto in regalo, fino a un massimo di 7.000 euro. Per chi non ha un contratto di affitto, il premio sarà erogato tramite Buono Amazon. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

