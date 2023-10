Conto per giovani: 150€ su Amazon in regalo e puoi vincere un anno di affitto

Scegliere il conto giusto per giovani è ora più facile grazie a Crédit Agricole. Per i clienti Under 35, infatti, c’è una nuova offerta dedicata che consente l’apertura di un conto a canone zero, con carta di debito inclusa, bonifici gratis e con la possibilità di ottenere ben 150 euro di Buoni Amazon.

Aprendo il conto Crédit Agricole, inoltre, è possibile partecipare a un’estrazione con in palio un anno di affitto in regalo (fino a 7.000 euro). Per aprire il conto è possibile seguire la procedura di apertura tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile dal link qui di sotto. L’estrazione con un anno di affitto in palio è riservata ai clienti che apriranno il conto a ottobre.

Conto per giovani: l’offerta giusta è di Crédit Agricole

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto per Under 35 di Crédit Agricole ci sono oggi due bonus:

fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo; 50 euro all’apertura e fino a 100 euro come cashback delle spese sostenute con carta di debito (è necessario spendere 1.000 euro per ottenere il massimo bonus)

50 euro all’apertura e fino a 100 euro come cashback delle spese sostenute con carta di debito (è necessario spendere 1.000 euro per ottenere il massimo bonus) partecipazione a un’estrazione per vincere un anno di affitto; chi non ha un contratto di affitto riceverà un bonus di 7.000 euro (in Buoni Amazon)

Con il Conto di Crédit Agricole per Under 35 è possibile accedere a un‘offerta bancaria davvero completa. La banca propone un conto con:

canone zero

carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per 2 anni (poi 24 euro all’anno); i prelievi da ATM della banca sono sempre gratuiti; la carta è utilizzabile anche tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

a canone zero per 2 anni (poi 24 euro all’anno); i prelievi da ATM della banca sono sempre gratuiti; la carta è utilizzabile anche tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici gratis

fino a 300 euro di Buoni Amazon in regalo invitando i propri amici

Per richiedere l’apertura del conto corrente e sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

