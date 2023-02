Conto online con zero spese e 3% di interessi lordi? Ecco quale servizio scegliere

Se i conti online sono ormai ampiamente diffusi, in Italia e non solo, va sempre ricordato che non tutte le piattaforme si equivalgono.

Alcuni servizi del settore infatti, hanno costi nascosti che sul medio-lungo periodo possono farsi sentire sulle tasche del consumatore. Altri, più genericamente, non offrono condizioni vantaggiose oppure risultano difficili da gestire (anche a causa di app poco fruibili).

Conto Corrente Arancio è una piattaforma che riesce a fornire il meglio del settore, senza cadere nei punti deboli che caratterizzano parte della concorrenza.

Si tratta di una piattaforma gestita da ING, dunque con solide fondamenta e grande esperienza in ambito bancario. Innanzitutto stiamo parlando di un conto digitale che permette di avere il 3% di interessi annui lordi sul denaro depositato.

3% di interessi lordi e assenza di spese? Conto Corrente Arancio offre molto di più

Per poter ottenere questi interessi è necessario aprire un conto corrente entro il 31 marzo 2023, effettuare un versamento entro tale data e, per i primi tre mesi, è possibile caricare sul conto fino a 100.000 euro per godere degli interessi vantaggiosi. Conto Corrente Arancio non offre solo queste condizioni interessanti.

La possibilità di inviare, senza costi aggiuntivi Bonifici SEPA online fino a 50.000 euro è un vantaggio non da poco.

Per chi richiede il Modulo Zero Vincoli poi, esiste la possibilità di effettuare prelievi tramite carta prepagata, da Italia e resto d’Europa, senza costi aggiuntivi di sorta. Con questa formula, ING propone anche un libretto degli assegni gratuito all’anno.

Non solo: Modulo Zero Vincoli è accessibile gratuitamente per chiunque addebita stipendio/pensione per un minimo di 1.000 euro mensili sul conto.

Anche se non è possibile effettuare questo tipo di accredito, è possibile comunque mantenere attivo il conto per la cifra, più che ragionevole, di 2 euro al mese.

