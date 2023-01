Conto online giovani: quale piattaforma scegliere?

La diffusione capillare dei conti online è ormai sotto gli occhi di tutti, ma ciò non significa che tutti i servizi si equivalgano.

Per caratteristiche e funzionalità infatti, esistono piattaforme più o meno adatte a determinate tipologia di utenti. Un conto online per giovani, per esempio, deve dimostrarsi flessibile, interamente gestibile via app e proporre condizioni economiche favorevoli.

SelfyConto, in questo senso, si rivela una soluzione ideale. Il servizio proposto da Banca Mediolanum infatti, ha il vantaggio di essere proposto a canone zero per gli under 30.

Questo però, non è l’unico vantaggio legato a tale conto online che, come vedremo in seguito, offre una serie di caratteristiche che lo rendono appetibile per qualunque di utente.

Conto online giovani? Questa soluzione offre ZERO canone e tanti altri vantaggi

Selfyconto è un conto corrente digitale interamente gestibile via app mobile, che viene proposto con tanto di carta di debito gratuita con prelievi ATM in area Euro a costo zero.

Ma i vantaggi legati alla piattaforma non si fermano qui. Si parla, tra le altre cose, di assenza di commissioni sulle più comuni operazioni bancarie come bonifici, prelievi epagamenti di utenze.

Inoltre, attraverso Selfyconto, è possibile accedere al servizio di finanziamento istantaneo noto come SelfyCredit Istant. La possibilità di operare sul mercato azionario, 24 ore su 24, apre le porte ad asset come:

azioni classiche ;

; warrant ;

; ETF ;

; fondi aperti ;

; titoli di stato.

Il tutto potendo sempre e comunque contare su un istituto solido e di comprovata affidabilità come Banca Mediolanum.

Se per gli under 30 SelfyConto è a canone zero, va comunque ricordato che il primo anno dall’apertura risulta gratuito per tutti.

Superata la suddetta età, o a partire dal secondo anno, il servizio va a costare 3,75 euro al mese: un costo alquanto contenuto visto tutto ciò che può offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.