Conto online con INTERESSI AL 4%: ecco l'offerta di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum si conferma sempre di più un riferimento del settore bancario italiano con la nuova offerta che unisce un conto corrente online a zero spese con la possibilità di attivare un conto deposito abbinato per ottenere interessi al 4% sui depositi a 6 mesi.

L’offerta di Banca Mediolanum prevede l’apertura di SelfyConto. Si tratta di un conto corrente online a zero spese che, con l’accredito dello stipendio, permette di sbloccare un conto deposito gratuito abbinato in cui versare parte della propria liquidità per sfruttare gli interessi al 4% per depositi di 6 mesi.

Si tratta di ottimo sistema per contrastare l’inflazione e incrementare, in sicurezza, il valore del proprio denaro. Ogni 10.000 euro investiti, infatti, si riceveranno 138 euro di interessi netti al termine dell’investimento (quindi dopo 6 mesi).

Richiedere l’apertura di SelfyConto è facile e gratuito. Basta accedere al sito di Banca Mediolanum qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Conto online a zero spese e interessi al 4%: la promo di Banca Mediolanum

Per accedere alla promozione di Banca Mediolanum è necessario aprire SelfyConto e impostare l’accredito dello stipendio. Completati tutti i passaggi, sarà possibile accedere al deposito vincolato con interessi al 4%.

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online:

con canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro) e azzerabile successivamente; per gli Under 30, invece, il canone è azzerato a tempo indeterminato

(invece di 3,75 euro) e azzerabile successivamente; per gli Under 30, invece, il canone è azzerato a tempo indeterminato con carta di debito inclusa per pagamenti e prelievi senza commissioni e possibilità di richiedere la carta di credito a 1 euro al mese

per pagamenti e prelievi senza commissioni e possibilità di richiedere la con bonifici e altre operazioni bancarie senza commissioni

L’offerta di Banca Mediolanum permette di incrementare in modo semplice e sicuro il valore della propria liquidità. Il deposito vincolato, infatti, è protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. In totale, sicurezza, quindi, è possibile investire 100.000 euro per ricevere, dopo 6 mesi, 1.380 euro di interessi.

Per aprire SelfyConto è possibile fare riferimento direttamente al sito di Banca Mediolanum:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.