Conto online con interessi al 4% e canone zero: Credem Link è la scelta giusta

Credem Link è il conto corrente online del momento: si tratta di un conto a canone zero che consente l’accesso a tanti vantaggi, abbinando la convenienza tipica delle banche online con la possibilità di accedere a tanti servizi aggiuntivi e al supporto diretto, anche in filiale, garantita dagli istituti tradizionali.

Il conto corrente include la carta di debito e consente anche di accedere a Conto Deposito Più per ottenere interessi al 4% per un investimento sicuro della durata di appena 9 mesi, in modo da incrementare il valore della propria liquidità. Per accedere al conto corrente è sufficiente consultare il sito Credem, tramite il link qui di sotto.

Per completare l’apertura basta seguire una veloce procedura online con possibilità di autenticazione tramite SPID per velocizzare al massimo la pratica.

Conto Credem Link: la scelta giusta per avere un conto online a canone zero

Credem Link prevede:

canone zero , a tempo indeterminato e senza alcun requisito da rispettare

, a tempo indeterminato e senza alcun requisito da rispettare la carta di debito con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratuiti da ATM Credem e possibilità di utilizzare Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratuiti da ATM Credem e possibilità di utilizzare accesso al Conto Deposito Più che garantisce interessi al 4% (tasso lordo annuo) per un investimento di 9 mesi

che garantisce (tasso lordo annuo) per un investimento di 9 mesi firma elettronica gratuita

un team di consulenti a propria disposizione, sia da remoto che in filiale

Scegliere il conto corrente Credem Link è, quindi, la soluzione giusta per accedere a un conto corrente completo e ricco di vantaggi, senza canone e con possibilità di incrementare il valore della propria liquidità grazie a un tasso di interesse molto vantaggioso.

L’apertura può avvenire direttamente online, con autenticazione tra SPID per velocizzare la pratica. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale, linkato qui di sotto.

