Conto online con funzionalità smart innovative e 12 mesi a canone zero con Fineco

Sei alla ricerca di un conto online diverso dagli altri, con funzionalità smart esclusive e una solidità finanziaria tra le più alte in Italia? Ti segnaliamo allora l’ultima promozione di Fineco, la banca diretta online italiana, che offre il proprio conto innovativo a canone zero per 12 mesi per chi completa una nuova sottoscrizione entro il 12 aprile 2024.

Prelievi senza carta presso gli sportelli bancari automatici, scambio di denaro con i propri contatti anche senza IBAN, SPID gratuito in collaborazione con Namirial: questi e altri ancora i vantaggi proposti dal conto Fineco.

Le funzionalità smart esclusive del conto online Fineco

Tra le funzionalità smart più interessanti del conto Fineco si annoverano i prelievi senza carta presso gli ATM UniCredit. Per prelevare è sufficiente inquadrare il QR Code con il proprio smartphone, per un’operazione più rapida e sicura.

Un’altra funzione esclusiva è Fineco Pay. Si tratta di un servizio proprietario che consente ai clienti Fineco di scambiarsi denaro in tempo reale a costo zero con i propri contatti senza la necessità di conoscere l’IBAN del beneficiario.

Un ulteriore servizio incluso nel conto online di Finecobank è lo SPID gratis. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è offerto in collaborazione con Namirial, società italiana specializzata nei servizi di firma digitale, posta elettronica certificata e identità digitale pubblica.

Detto questo, ti ricordiamo che per beneficiare dei primi 12 mesi a canone zero occorre aprire il conto online Fineco entro il 12 aprile. L’apertura del conto avviene tramite questa pagina del sito ufficiale e richiede meno di 10 minuti.

