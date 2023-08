Conto Online e carta a Canone Zero: ecco la soluzione perfetta

Gestire i tuoi risparmi sta diventando sempre più impegnativo con le altre banche? Sei stanco dei costi di gestione sempre più alti e con meno funzionalità? Scegli Crédit Agricole, conto online e carta di debito sono a Canone Zero! Grazie a questa soluzione hai tutto quello che ti serve per un’esperienza smart semplice, intuitiva e completa.

Inoltre grazie a questo conto corrente hai anche ulteriori vantaggi inclusi che possono risultare molto utili alle tue finanze. Ad esempio, puoi sempre ottenere il 3,50% annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Inoltre, hai anche un welcome bonus tutto per te di 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it. Infine, utilizzando la Carta Visa ottieni cashback sulle tue spese fino a 100 euro. Niente male vero?

Conto Online e Carta: tutto a Canone Zero con Crédit Agricole

Crédit Agricole è la tua nuova banca di fiducia, apprezzata da milioni di utenti per la sua serietà e per le sue funzionalità nella gestione dei risparmi. Apri un Conto Online a Canone Zero. Per te c’è anche una Carta di Debito Visa completamente gratuita e a zero spese di gestione. La colleghi a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile in modo veloce e sicuro. La metti in pausa con un tap.

Inoltre, aprendo un conto corrente oggi stesso ottieni 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it se scegli la Carta di Debito Visa. In più puoi ottenere fino a 100 euro di cashback sui tuoi acquisti utilizzando questa carta. Trasferire il conto su Crédit Agricole è facile, veloce e gratuito. Degli esperti si occupano di tutto. Questo vuol dire che non devi preoccuparti di girare le utenze, accreditare lo stipendio e chiudere il vecchio conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.