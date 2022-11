Conto Online a ZERO SPESE: la scelta giusta è Flowe

Scegliere un conto online consente di ridurre, fino ad azzerare, le spese per la gestione del proprio denaro. Le opzioni in questo segmento del mercato bancario non mancano di certo. Negli ultimi tempi, però, si sta affermando sempre di più come punto di riferimento Flowe, il conto online che unisce convenienza e sostenibilità (ogni 100 euro di pagamenti, infatti, l’istituto pianta un albero per compensare le emissioni di CO2).

Flowe permette di azzerare i costi, diventano il sostituto ideale delle tradizionali carte prepagate. In particolare, per i più giovani, quindi, scegliere Flowe può davvero essere l’opzione giusta per avere a disposizione uno strumento completo per la gestione del denaro. Da notare, inoltre, che Flowe è disponibile anche in versione Flex, più ricca in termini di contenuti e dal costo di 2,50 euro al mese. Per i nuovi clienti, però, c’è la possibilità di provare Flex per 3 mesi gratis.

Basta accedere al sito web di Flowe per maggiori dettagli:

Flowe: il conto online per azzerare i costi e dire addio alle prepagate

Con la versione base del conto online di Flowe è possibile azzerare i costi. Si tratta, infatti, di un conto con canone zero che include una carta virtuale per i pagamenti sia online che in negozio, via Google Pay o Apple Pay pagando con smartphone o smartwatch. È possibile richiedere la carta fisica al costo di 15 euro una tantum.

Con la versione base di Flowe è possibile avere un saldo massimo di 2.500 euro. Da notare, inoltre, che, con la carta fisica, è possibile sfruttare due prelievi gratuiti al mese. Dal conto, inoltre, i bonifici SEPA in euro sono gratuiti (il conto online di Flowe ha IBAN italiano).

Per i più esigenti, ci sono le versioni Flex, dal costo di 2,50 euro al mese, e Friend, da 10 euro al mese. L’opzione più interessante è proprio Flex che include 3 mesi gratis per i nuovi clienti ed ha la carta di pagamento fisica in legno oltre alla possibilità di avere un saldo fino a 25 mila euro.

Con le versioni Flex e Friend di Flowe è possibile accedere alle promozioni Cashback su store partner e altri vantaggi aggiuntivi. Per saperne di più sul conto online di Flowe si può accedere al sito ufficiale qui di seguito:

