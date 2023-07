Conto online a zero spese: ecco quale conviene di più oggi

Aprire un conto corrente a zero spese è la soluzione giusta per poter gestire il proprio denaro nel modo migliore, senza dover pagare costi fissi e commissioni sulle principali operazioni. Il mercato propone diverse opzioni da sfruttare per chi è alla ricerca di un conto corrente che sia davvero a zero spese oltre che ricco di vantaggi.

Una delle proposte più convenienti del momento è Revolut che mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Standard a canone zero, con carta inclusa e con l’accesso completo a tutti i servizi bancari proposti da Revolut. Attualmente, in via promozionale, è possibile provare 3 mesi gratis Revolut Premium (poi 7,99 euro al mese).

La promozione consente di accedere al Conto Revolut in una delle sue versioni più ricche. In qualsiasi momento, però, è possibile passare alla versione senza costi fissi Standard. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Conto Revolut: la scelta giusta per un conto online a zero spese

Il Conto Revolut in versione Standard si caratterizza per un canone zero e, quindi, per l’assenza di qualsiasi costo fisso. In più, al conto è abbinata una carta di pagamento con possibilità anche di effettuare prelievi senza commissioni (5 al mese con limite di 200 euro).

Per i clienti che scelgono Revolut, inoltre, c’è un’offerta bancaria completa, con tanti vantaggi aggiuntivi come il cambio valuta senza commissioni e il cashback fino al 3% sugli alloggi. Il piano Standard è una delle soluzioni più interessanti della gamma Revolut.

Con la promozione in corso, però, è possibile provare gratis per 3 mesi l’ancora più completo Revolut Premium (dal costo di 7,99 euro al mese successivamente) che aggiunge tanti servizi aggiuntivi, a partire dall’assicurazione medica globale.

Per accedere alla promozione e iniziare subito a provare Revolut a zero spese è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di seguito.

