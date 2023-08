Conto online a ZERO SPESE e interessi al 3%: questa è la promo giusta

Azzerare tutti i costi del conto corrente è possibile: basta scegliere il conto giusto. ING, per tutti i nuovi clienti, mette a disposizione Conto Corrente Arancio che, in questo momento, la soluzione ideale per eliminare i costi di gestione e utilizzo del conto corrente.

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto a canone zero con la possibilità di sfruttare zero commissioni su tutte le principali operazioni bancarie a partire dai bonifici. Con il Modulo Zero Vincoli (da 2 euro al mese azzerabili facilmente) anche i prelievi sono gratis.

Con ING, inoltre, è possibile richiedere la carta di credito Mastercard Gold (con canone azzerabile registrando almeno 500 euro di spese mensili) e accedere al Conto Arancio, il conto deposito senza vincoli che garantisce interessi al 3% per un anno.

Per richiedere Conto Corrente Arancio è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Conto online a zero spese: la scelta giusta è Conto Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è una soluzione a canone zero che include anche la carta di debito, senza costi, e i bonifici gratis tramite home banking. Per accedere a un’offerta più completa è possibile puntare su Modulo Zero Vincoli che aggiunge prelievi gratis in tutta Italia ed anche i bonifici gratis tramite il Servizio Clienti.

Modulo Zero Vincoli ha un canone di 2 euro al mese che viene azzerato andando a impostare l’accredito dello stipendio o della pensione o registrando entrate per almeno 1.000 euro al mese. Da notare, inoltre, che è possibile personalizzare il conto corrente aggiungendo la carta di credito Mastercard Gold. La carta ha canone di 2 euro al mese, azzerabile registrando almeno 500 euro di spese.

Per i clienti che scelgono ING c’è anche Conto Arancio, il Conto Deposito senza vincoli che garantisce interessi al 3% (tasso lordo annuo) per i primi 12 mesi a fronte di un investimento che può arrivare fino a 100.000 euro (con un guadagno netto massimo di oltre 2.000 euro).

Per aprire il conto corrente è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.