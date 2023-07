Conto online a zero spese: 3 motivi per cui scegliere HYPE conviene

Accedere ad un conto online a zero spese è possibile. Tra le opzioni più interessanti del momento c’è il Conto HYPE che mette a disposizione un conto completo e con canone zero. In qualsiasi momento, inoltre, i clienti possono passare ad HYPE Next che, con un canone di appena 2,90 euro al mese, mette a disposizione una lunga serie di vantaggi aggiuntivi.

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono HYPE inserendo il codice HYPE80 in fase di registrazione, c’è un bonus di 80 euro che viene accreditato sul conto corrente dopo aver attivato l’accredito dello stipendio o della pensione e aver eseguito almeno 80 euro di transazioni con carta. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di HYPE.

Conto HYPE: la soluzione giusta per scegliere un conto online

Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene davvero scegliere Conto HYPE:

si tratta di un conto online a zero spese ; il canone è azzerato e c’è una carta virtuale per effettuare acquisti, anche in negozio con Google Pay e Apple Pay; è possibile prelevare fino a 250 euro al mese e alimentare il conto fino a 15.000 euro; i bonifici sono gratis; c’è anche il cashback fino al 10% sugli store partner

; il canone è azzerato e c’è una carta virtuale per effettuare acquisti, anche in negozio con Google Pay e Apple Pay; è possibile prelevare fino a 250 euro al mese e alimentare il conto fino a 15.000 euro; i bonifici sono gratis; c’è anche il cashback fino al 10% sugli store partner per tutti i nuovi clienti c’è un bonus di 80 euro ottenibile inserendo il codice HYPE80 all’iscrizione e accreditando lo stipendio o la pensione oltre ad effettuare almeno 80 euro di transazioni con carta

ottenibile inserendo il codice all’iscrizione e accreditando lo stipendio o la pensione oltre ad effettuare almeno 80 euro di transazioni con carta in qualsiasi momento è possibile passare ad HYPE Next con un costo di 2,90 euro al mese; questo conto include la carta di debito Mastercard con possibilità di prelievi senza commissioni in Italia; il conto consente la ricarica illimitata e 10 bonifici istantanei gratis ogni mese

Aprire il Conto HYPE è semplice. Basta accedere al sito ufficiale della banca, tramite il link qui di sotto, e seguire la procedura di registrazione guidata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.