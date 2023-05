Conto Hype: CANONE ZERO e CASHBACK 10% sugli acquisti

Il Conto Hype è un conto che ti permette di gestire le tue spese quotidiane in modo completamente smart e gratuito. Aprilo subito e scopri gli enormi vantaggi per te oggi stesso. Grazie alla sua carta virtuale acquisti online e in negozio a zero spese.

Con Box risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, hai una sezione dedicata al trading per investire da solo 1 euro con Gimme5. Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti, grazie a questa soluzione hai molto di più.

Conto Hype è a Canone Zero. In pratica, non devi pagare nulla per mantenerlo attivo. Dovrai solo pensare a gestire le tue finanze. In più, i tuoi acquisti beneficiano del Cashback. Ottieni fino al 10% di ritorno in denaro dai tuoi acquisti online.

Conto Hype: ecco tutte le funzionalità

Attraverso Conto Hype puoi gestire le tue finanze in modo ottimale. Merito di tutte le funzionalità disponibili con questa soluzione, gratuitamente. Attraverso un elenco sintetico, ma completo, ti elenchiamo le principali per tua comodità:

ricarica il tuo conto come preferisci fino a 15.000 euro da altre carte, in contanti o tramite bonifico;

da altre carte, in contanti o tramite bonifico; analizza le tue spese nella sezione Radar per monitorare entrate e uscite, così sai sempre dove e come spendi;

per monitorare entrate e uscite, così sai sempre dove e come spendi; invia e ricevi bonifici ordinari gratuitamente dai tuoi contatti;

scambia denaro all’istante con i tuoi contatti tramite numero di telefono o email;

all’istante con i tuoi contatti tramite numero di telefono o email; usa la carta virtuale per pagamenti online e in negozio in totale sicurezza;

per pagamenti online e in negozio in totale sicurezza; cashback online fino al 10% per guadagnare dai tuoi acquisti;

online fino al 10% per guadagnare dai tuoi acquisti; risparmia con Box per raggiungere i tuoi obiettivi;

per raggiungere i tuoi obiettivi; investi con Gimme5 ;

; app multidispositivo.

In conclusione, Conto Hype è la soluzione smart per chi cerca una gestione spese semplice e intuitiva. A Canone Zero ti permette di fare tutto gratuitamente e con il Cashback online ottieni anche fino al 10% sui tuoi acquisti. Cosa stai aspettando? Scegli il futuro delle tue finanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.