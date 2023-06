Conto gratuito con tanti vantaggi: ecco perché conviene scegliere Tinaba

Tinaba è sempre di più un punto di riferimento del settore dei conti online: con la nuova offerta, infatti, la fintech mette a disposizione un conto corrente gratuito e con carta prepagata Mastercard abbinata.

Per gli acquisti effettuati con carta, inoltre, è possibile beneficiare del 10% di cashback fino a 10 euro. Tinaba, inoltre, propone una lunga serie di servizi aggiuntivi, dalla possibilità di accredito dello stipendio ai pagamenti tramite wallet digitale e fino al conto deposito e ai servizi di investimento (anche per le criptovalute).

Per accedere all’offerta di Tinaba è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto Tinaba: la scelta gratuita con tanti vantaggi

Scegliere Conto Tinaba permette di poter contare su di un conto online, completo e ricco di servizi. Si tratta dell’opzione giusta per ridurre, fino ad azzerare, i costi di gestione del proprio denaro. Con Tinaba, infatti, è possibile sfruttare:

un conto corrente con IBAN italiano, canone zero e imposta di bollo a carico della banca

e imposta di bollo a carico della banca una carta prepagata Mastercard , completamente gratuita e con il 10% di cashback sugli acquisti fino a un rimborso massimo di 10 euro; la carta supporta Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay e permette di effettuare 12 prelievi gratuiti

, completamente gratuita e con il sugli acquisti fino a un rimborso massimo di 10 euro; la carta supporta Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay e permette di effettuare 12 prelievi gratuiti accesso a servizi aggiuntivi come il Conto Deposito (con possibilità di scegliere tra tasso fisso e tasso indicizzato all’inflazione) e servizi dedicati a Investimenti e Criptovalute

L’offerta bancaria di Tinaba è, quindi, completa e ricca di vantaggi, senza presentare alcun costo. Si tratta della scelta giusta sia per chi ha bisogno di un conto principale che per chi è alla ricerca di un conto secondario, con una carta di pagamento da utilizzare per gli acquisti di tutti i giorni.

Richiedere il Conto Tinaba è semplicissimo: la procedura di apertura è accessibile tramite il link riportato qui di seguito. Basteranno pochi click per completare l’apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.