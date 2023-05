Conto Fineco: canone zero e tanti servizi con la nuova PROMO

Scegliere il Conto Fineco diventa ancora più conveniente: il conto corrente online proposto da Fineco Bank è, da tempo, una delle opzioni di riferimento per i risparmiatori. Oggi, grazie alla promozione in corso, aprire questo conto apre le porte ad ancora più vantaggi. Per tutti i nuovi clienti, infatti, il conto corrente è disponibile con canone azzerato per un anno e azzerabile a tempo indeterminato, con un risparmio di 3,95 euro al mese. In più, per chi sceglie Fineco, c’è un’operatività completa e senza commissioni sfruttano i canali digitali della banca.

Aprire il Conto Fineco è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale e avviare la procedura di registrazione.

Conto Fineco: tanti vantaggi, ora a canone zero

Con il Conto Fineco è possibile accedere ad un conto corrente online che garantisce piena operatività tramite i canali digitali della banca. Tutte le principali operazioni bancarie (bonifici, MAV, RAV, F24, SDD) sono disponibili senza commissioni. In più, per tutti i clienti che scelgono il conto corrente, c’è una carta di debito (costo annuale di 9,95 euro) da utilizzare per pagamenti e prelievi. Per quanto riguarda i prelievi, in particolare, è possibile prelevare contati all’ATM senza commissioni a partire da 100 euro.

Grazie alla promozione in corso, Conto Fineco è ora a canone zero. Per tutto il primo anno dall’apertura, infatti, il canone di 3,95 euro al mese è azzerato. Da notare che la promozione è a tempo indeterminato per gli Under 30. Per tutti gli altri clienti che hanno scelto Fineco, invece, è possibile azzerare il canone semplicemente con l’accredito di stipendio o pensione oppure rispettando una delle condizioni fissate dalla banca (almeno 4 ordini di trading al mese, fondo pensione con versamento annuo di almeno 1.000 euro e altre ancora).

Richiedere l’apertura di Conto Fineco, per sfruttare tutti i servizi inclusi e la promozione sul canone mensile, è semplice. La procedura di richiesta del conto è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.