Conto e carta a canone zero: l'offerta under 35 di Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta la sua ultima promozione: l’offerta NEXT, pensata appositamente per i giovani under 35. Un connubio di praticità, sicurezza e libertà, pronto a soddisfare le esigenze di una generazione dinamica e sempre connessa.

Cuore di questa nuova proposta è la carta di debito Crédit Agricole Visa, in offerta a canone zero per primi due anni insieme al conto. Un vantaggio significativo che permette ai giovani di gestire le proprie finanze senza alcun onere, mettendo a disposizione risorse aggiuntive per investire nel proprio futuro.

La tua banca sempre a portata di clic

La Carta di debito Crédit Agricole Visa non è solo un mezzo di pagamento, ma un compagno affidabile per affrontare le sfide finanziarie quotidiane: può essere utilizzata per pagamenti online, in negozio e in qualsiasi parte del mondo.

In caso di smarrimento o furto, è possibile mettere la carta “in pausa” e bloccarla digitalmente con un semplice clic. La gestione, infatti, è semplice e immediata grazie all’applicazione dedicata, con cui potrai anche modificare i limiti di spesa, attivare i pagamenti online e all’estero, visualizzare il proprio PIN, effettuare operazioni bancarie e anche fissare un appuntamento in filiale.

La banca Crédit Agricole è presente in 47 Paesi, offrendo una gamma di prodotti che cresce con i giovani e che crede nel loro futuro finanziario. Proprio per questo motivo, l’offerta NEXT lanciata da Crédit Agricole è tra le migliori opzioni da considerare per i giovani sotto i 35 anni: richiedi l’apertura del tuo conto online e il canone – incluso dello della carta Visa – sarà azzerato per i primi due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.