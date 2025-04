Conto Deposto senza vincoli: guadagno sicuro con interessi al 2,4%

Klarna non è solo un (comodissimo) sistema per i pagamenti in 3 rate senza interessi. L’istituto svedese, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti anche un Conto Deposito non vincolato, completamente gratuito, che permette di incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità.

Il prodotto in questione si chiama Deposito flessibile ed è disponibile tramite il sito ufficiale di Klarna. Chi sceglie di affidare a Klarna i propri risparmi (con una garanzia fino a 1.050.000 corone svedesi, pari a circa 100.000 euro) potrà beneficiare di interessi al 2,4%.

Si tratta di una delle soluzioni più convenienti del momento sul mercato finanziario, considerando sia l’assenza di vincoli che il rendimento garantito dal conto di Klarna. Gli interessi accumulati vengono accreditati ogni mese, permettendo agli utenti di poter beneficiare di un guadagno costante dal conto offerto da Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Conto Deposito non vincolato con Klarna

Il Conto Deposito di Klarna mette a disposizione degli utenti un tasso di interesse del 2,4% sulla liquidità. Gli interessi vengono calcolati ogni giorno e poi accreditati mensilmente sul conto dell’utente che potrà decidere se accumulare liquidità, sfruttando la remunerazione, oppure spostarli sul conto corrente.

Si tratta di un sistema semplice, privo di costi e di vincoli, per poter incrementare il valore della propria liquidità in totale sicurezza (c’è la garanzia dei depositi svedese fino a circa 100.000 euro). Deposito flessibile, quindi, è la soluzione giusta per poter sfruttare un buon rendimento senza rischi e senza vincoli.

Aprire il conto è semplicissimo. Basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’apertura. Il conto potrà essere gestito interamente dall’app di Klarna, tenendo sempre sotto controllo il saldo disponibile e gli interessi maturati.