Conto Deposito non vincolato: guadagno facile e sicuro con Klarna

Scegliere un nuovo Conto Deposito non vincolato con un buon tasso di interesse è ora più semplice: grazie a Klarna, infatti, è ora possibile accedere a Deposito flessibile, uno dei servizi più interessanti proposti dall’istituto svedese, nota principalmente per il sistema di pagamento in 3 rate. Con questo Conto Deposito è possibile sfruttare interessi al 2,4% sulla liquidità non vincolata. Gli interessi sono calcolati giornalmente e vengono accreditati ogni mese. Per sfruttare la promozione basta seguire la procedura di registrazione tramite il sito di Klarna, premendo sul box qui di sotto. Il Deposito flessibile proposto dall’istituto non prevede alcun costo.

Deposito flessibile di Klarna: un guadagno facile e sicuro

Con il Deposito flessibile di Klarna è possibile sfruttare un guadagno facile e sicuro. Il Conto Deposito non vincolato, infatti, propone un tasso di interesse del 2,4% sulla liquidità depositata (tasso lordo annuo) che sarà sempre disponibile. Il conto, inoltre, non prevede commissioni e costi di alcun tipo, garantendo all’utente la possibilità di incrementare il proprio patrimonio in modo sicuro e davvero semplice.

Da segnalare, inoltre, che i fondi depositati su Klarna sono assicurati fino a 1.050.000 SEK (pari a circa 100.000 euro) grazie alla garanzia dei depositi svedese (ricordiamo che Klarna è un istituto finanziario svedese). La gestione del deposito, inoltre, può avvenire interamente online, tramite il sito web oppure l’app di Klarna.

Per aprire il deposito e iniziare a far fruttare il proprio denaro è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Klarna. Bastano pochi minuti per completare la procedura di apertura e depositare il proprio denaro, andando a sfruttare il tasso di interesse garantito dall’istituto. Gli interessi saranno accreditati ogni mese, garantendo una rendita costante.