Conto Deposito Illimity: fai CRESCERE i tuoi risparmi del 5,75%

Apri Conto Deposito Illimity, la soluzione ideale per far crescere i tuoi risparmi. Si tratta di una scelta sicura che ti permette di ottenere fino al 5,75% di interesse sulle somme che decidi di depositare. Sei tu a scegliere la tipologia e la durata del deposito. Una soluzione su misura per le tue esigenze di risparmio. Inoltre, è 100% digitale. Quindi lo attivi e lo gestisci in un attimo direttamente dal tuo dispositivo preferito.

Grazie alla trasparenza di Illimity Bank puoi simulare il tuo eventuale deposito in base all’importo disponibile e al tempo in cui rimarrà vincolato. Questa promozione, con un tasso di interesse alto fino al 5,75%, è dedicata ai clienti Illimity Premium. Cosa stai aspettando? Scegli questa soluzione sicura, intuitiva e facile da gestire. Rendi i tuoi risparmi una risorsa e non più una perdita a cui dover far fronte ogni anno.

Conto Deposito Illimity: una scelta sicura

Fai la tua scelta, attiva Conto Deposito Illimity. Questa soluzione è sicura per due motivi. Primo, il tasso di interesse che ti verrà riconosciuto sarà identico a quello comunicato in fase di deposito durante la scelta dei tempi del vincolo per la tua somma. Secondo, Illimity Bank aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Quindi i tuoi risparmi sono protetti e tu puoi dormire sonni tranquilli sapendo che, al termine del periodo stabilito, otterrai fino al 5,75% di interessi.

Come puoi aprire una linea di deposito? Innanzitutto scegli tra Conto Classic o Conto Premium. Gli interessi sulle somme depositate ti verranno versati ogni anno o a fine vincolo sul tuo conto Illimity in base alla linea che hai scelto. Dopodiché devi attivare i tuoi depositi direttamente da app o computer, nella tua area privata scegliendo tra diverse durate e se aprire una linea vincolata o svincolabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.