Conto Deposito con interessi al 4% per 6 mesi: QUESTA è la MIGLIORE OFFERTA

Il Conto Deposito è un investimento sicuro che consente di incrementare il valore del proprio denaro senza rischi. Scegliere il miglior Conto Deposito richiede, però, l’analisi di alcuni elementi, a partire dal tasso di interesse applicato dalla banca sul capitale depositato e fino ad arrivare alla durata dell’investimento e alle tempistiche di riconoscimento degli interessi maturati.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, in questo momento, a risaltare è il Conto Deposito di Banca Mediolanum, accessibile per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, il conto corrente a zero spese proposto dall’istituto, e completano l’accredito dello stipendio. Rispettando questi requisiti, infatti, si può accedere ad una soluzione di investimento davvero ottima.

Banca Mediolanum mette a disposizione un Conto Deposito con interessi al 4% sulla liquidità vincolata a 6 mesi: si tratta, quindi, di un investimento di breve durata. Ogni 10.000 euro investiti, infatti, si riceveranno 138 euro di interessi netti a fine vincolo e, quindi, dopo appena 6 mesi. In questo modo, è possibile guadagnare fino a 13.800 euro.

Per accedere a SelfyConto e attivare il Conto Deposito di Banca Mediolanum è possibile accedere al sito ufficiale dell’istituto. La registrazione avviene tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il Conto Deposito con interessi al 4% per 6 mesi

Il conto corrente di Banca Mediolanum, SelfyConto, consente l’accesso ad un ottimo Conto Deposito con interessi al 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. Questo conto corrente è a zero spese e include diversi vantaggi:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); al termine del periodo promozionale, il canone è azzerabile rispettando alcune condizioni e resta azzerato per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); al termine del periodo promozionale, il canone è azzerabile rispettando alcune condizioni e resta azzerato per i clienti Under 30 carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro

con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro carta di credito disponibile a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

disponibile a con plafond di 1.500 euro bonifici gratis

A completare i vantaggi di SelfyConto di Banca Mediolanum c’è il Conto Deposito che offre interessi al 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. Per accedere all’investimento è sufficiente accreditare lo stipendio. Il deposito permette di guadagnare 138 euro netti ogni 10.000 euro investiti, fino ad un massimo di 13.800 euro di guadagno netto, dopo appena 6 mesi dall’investimento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.