Conto Deposito con interessi al 4%: OCCASIONE IMPERDIBILE da Banca Mediolanum

Il Conto Deposito è una soluzione di investimento particolarmente conveniente, in grado di garantire un tasso di interesse elevato sulla liquidità depositata. Tale conto si affianca al conto corrente rappresentano un prodotto in grado di garantire un rendimento elevato senza rischi (i depositi sono sempre protetti fino a 100 mila euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi). Con la nuova offerta di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un Conto Deposito molto vantaggioso grazie ad un tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi.

Per accedere a questa soluzione è sufficiente scegliere SelfyConto, il conto corrente a zero spese di Banca Mediolanum. Per tutti i nuovi clienti che si affidano a questo conto corrente e completano l’accredito dello stipendio c’è la possibilità di accedere alla promozione che garantisce interessi al 4% su depositi di 6 mesi. Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum è possibile consultare il link riportato qui di sotto da cui si potrà avviare la procedura di sottoscrizione per l’apertura del conto.

Conto Deposito con interessi al 4% grazie all’offerta di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti SelfyConto: si tratta di un conto corrente a zero spese con tanti vantaggi:

il canone è azzerato per il primo anno (invece che 3,75 euro al mese) ed azzerabile successivamente

(invece che 3,75 euro al mese) ed azzerabile successivamente è inclusa la Carta di Debito per pagamenti e prelievi senza commissioni in Euro

per pagamenti e prelievi senza commissioni in Euro bonifici e altre operazioni bancarie sono senza commissioni

e altre operazioni bancarie sono è possibile aggiungere una Carta di Credito con plafond da 1.500 euro ad 1 euro al mese

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum e accreditano lo stipendio c’è la possibilità di attivare un deposito vincolato per 6 mesi con interessi al 4%. Grazie a questa promozione, ogni 10.000 euro investiti nel deposito vincolato si riceverà un guadagno netto di 138 euro.

Per sfruttare la promozione proposta da Banca Mediolanum è possibile accedere al sito ufficiale della banca e avviare una rapida procedura di apertura, completamente gratuita.

