Conto Deposito con interessi al 4%: ecco l'offerta a ZERO SPESE di Banca Mediolanum

Il Conto Deposito è un ottimo strumento per combattere l’inflazione: si tratta di un conto da affiancare al conto corrente e in cui depositare la liquidità in eccesso per sfruttare un tasso di interesse agevolato. La proposta migliore del mercato, in questo momento, arriva da Banca Mediolanum che riserva ai suoi nuovi clienti che scelgono il conto corrente SelfyConto la possibilità di sfruttare un tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi.

Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al link qui di sotto per completare la richiesta di apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum. Successivamente sarà sufficiente completare l’accredito di stipendio sul conto e attivare il deposito vincolato per ottenere il 4% di interessi. La promozione è valida per tutti i nuovi clienti che scelgono la proposta di Banca Mediolanum entro fine febbraio.

Con il Conto Deposito di SelfyConto ci sono interessi al 4% e zero spese

SelfyConto è uno dei migliori conti online del momento. Il conto corrente di Banca Mediolanum si caratterizza per:

canone zero per il primo anno; successivamente, il canone è sempre azzerato per gli under 30 e azzerabile per gli over 30 (invece di 3,75 euro al mese)

successivamente, il canone è sempre azzerato per gli under 30 e azzerabile per gli over 30 (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito inclusa senza costi con possibilità di p relievo e pagamenti senza commissioni in area Euro; la carta supporta i pagamenti con Google Pay e Apple Pay

con possibilità di p la carta supporta i pagamenti con Google Pay e Apple Pay possibilità di richiedere l a carta di credito con plafond di 1.500 euro ad 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro ad 1 euro al mese zero commissioni su tutte le operazioni bancarie come i bonifici, gli F24 e l’addebito delle utenze

La promo con il Conto Deposito, invece, è accessibile per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto e accreditano lo stipendio. È previsto un deposito vincolato a 6 mesi con tasso di interesse del 4%. Con questa promozione, quindi, ogni 10.000 euro depositati si ottengono, alla fine dei 6 mesi della promozione, 138 euro di guadagno netto che sarà accreditato sul saldo del conto corrente. Investendo 100 mila euro, quindi, si otterranno 1.380 euro come guadagno dopo 6 mesi. Ricordiamo che il Conto Deposito di Banca Mediolanum è protetto dal Fondo a Tutela dei Depositi che garantisce il deposito del cliente fino a 100 mila euro.

Per sfruttare la promozione è possibile usare il link qui di sotto:

