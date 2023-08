Conto Credem Link: fino a 500€ in buoni Amazon se inviti i tuoi amici

Credem Link è un conto corrente bancario digitale, pensato per soddisfare le esigenze del mondo moderno, combina la praticità del digital banking con un’ampia gamma di vantaggi. Una promozione allettante offre ai nuovi utenti la possibilità di ottenere buoni regalo Amazon, rendendo l’esperienza bancaria non solo comoda ma anche gratificante. Ecco come fare.

Esperienza bancaria 2.0 con Credem Link

Credem Link è il passaporto per un mondo di opportunità finanziarie. Attraverso la sua app dedicata e la piattaforma di Internet Banking, potrai gestire le tue finanze con un semplice clic o tap, liberandoti dalle complessità bancarie tradizionali. La carta di debito internazionale Mastercard inclusa nel pacchetto offre pagamenti senza frontiere. In alternativa, puoi scegliere una carta di debito nazionale, sempre a canone zero.

Il vero punto di forza di Credem Link risiede nei suoi vantaggi finanziari. A differenza di molti altri conti correnti, offre canone zero, eliminando costi nascosti e spese di gestione mensili. La tua esperienza bancaria sarà fluida e priva di sorprese spiacevoli. Inoltre, il servizio di consulenza personale “Wellbanker” ti metterà in contatto con esperti bancari, che ti offriranno supporto sia in filiale che a distanza, assicurandoti di prendere decisioni finanziarie informate.

La promozione in corso rende Credem Link ancora più allettante. Condividendo questa innovativa soluzione con i tuoi amici e conoscenti, potresti ottenere buoni regalo Amazon fino a 250 euro. Ma le buone notizie non finiscono qui: se hai meno di trent’anni e i tuoi amici rientrano nella stessa fascia d’età, i vantaggi si raddoppiano fino a 500 euro, regalandoti ulteriori motivi per condividere l’esperienza Credem Link.

Apri il tuo conto Credem Link in pochi minuti: inserisci i tuoi dati e scegli l’offerta desiderata. Se possiedi lo SPID, l’apertura sarà ancora più veloce, permettendoti di godere in pochi minuti di un conto corrente, una carta di debito e tutti i vantaggi di Credem Link.

