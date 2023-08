Conto Credem conviene davvero: canone zero e interessi al 4%

Credem Link è il conto corrente online su cui puntare oggi: si tratta, infatti, di un conto a canone zero che permette di eliminare i costi di mantenimento. In più, la proposta di Credem include la carta di debito, con possibilità di prelievi gratis da ATM Credem, e consente l’accesso al Conto Deposito Più che garantisce il 4% di interessi per un investimento di 9 mesi.

Richiedere Credem Link è semplicissimo: la procedura di apertura del conto viene completata direttamente online. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto. L’apertura del conto può avvenire direttamente con SPID.

Credem Link: il conto online più conveniente del momento

Scegliendo il conto corrente di Credem è possibile accedere a una soluzione completa e conveniente per gestire il proprio denaro. Il conto è a canone zero, eliminando qualsiasi costo fisso per il mantenimento. C’è poi una carta di debito internazionale inclusa (con canone di 1,5 euro al mese).

La carta è utilizzabile per prelievi gratis presso gli ATM Credem (ma per il primo anno i prelievi sono gratis in tutta Italia) e per i pagamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Per tutti i clienti Credem, inoltre, c’è la possibilità di richiedere il Conto Deposito Più che permette di accedere a un investimento con interessi al 4% (tasso lordo annuo) della durata di 9 mersi.

Per i clienti che scelgono Credem Link, inoltre, c’è la possibilità di accedere a tutti i servizi proposti da Credem oltre che a un canale d’assistenza diretta, con un team di consulenti disponibili sia da remoto che direttamente in filiale, senza differenze rispetto ad altri correntisti Credem.

Per richiedere l’apertura del conto corrente di Credem basta seguire il link qui di sotto. Per aprire il conto è possibile anche completare l’autenticazione tramite SPID.

