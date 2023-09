Conto Corrente Remunerato? Scopri Banca Progetto a Canone Zero

Con Banca Progetto hai la possibilità di avere immediatamente un Conto Corrente Remunerato. Si tratta di una soluzione molto comoda, smart e flessibile per gestire i tuoi risparmi e guadagni. Attiva subito Conto Key a Canone Zero! Potrai risparmiare al tuo ritmo, senza sbagliare. Inoltre, inclusi nel pacchetto hai tantissimi vantaggi ottimi per le tue spese e necessità.

Prima di tutto sarai fornito di una Carta di Debito Internazionale MasterCard. Completamente gratuita, anch’essa è a canone zero. In più ottieni fino al 4,75% di interesse sui tuoi risparmi vincolando le somme che desideri da 6 a 60 mesi. Se preferisci gestire liberamente il tuo denaro senza vincoli non ti preoccupare, Banca Progetto, inclusa in Conto Key, ha anche altre possibilità.

Infatti, con Conto Progetto, hai un conto deposito completamente gratuito, tutto nella più assoluta sicurezza. Infatti, Banca Progetto è una realtà solida che aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, coprendo i tuoi risparmi fino a 100.000 euro.

Conto Corrente Remunerato: prova la soluzione di Banca Progetto

In pratica, scegliendo Conto Key di Banca Progetto, ottieni in un’unica soluzione tante possibilità. Un Conto Corrente Remunerato che puoi gestire liberamente, a Canone Zero e con la possibilità di vincolare le somme che desideri. Ma quali sono i vantaggi di questo sistema di gestione del tuo denaro?

Conto Corrente a Canone Zero, remunerato al 2,5% fino al 31 marzo 2024 per chi apre entro il 30 settembre 2023; Carta di Debito Internazionale MasterCard gratuita; Depositi vincolati: 4% a 12 mesi, 4,75% a 60 mesi; Linee di deposito svincolabili o non svincolabili per sfruttare al meglio i tuoi risparmi; Conto Progetto: la soluzione solida con copertura sui tuoi risparmi fino a 100.000 euro.

Oltre a questo hai tutte le funzionalità di un conto corrente per le tue spese quotidiane:

Bonifici SEPA ;

; Bonifici Istantanei ;

; Addebiti Ricorrenti SDD.

Per aprire Conto Key Online in pochi minuti ti servono solo un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un numero di cellulare valido e un indirizzo email valido.