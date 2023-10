Conto Corrente Remunerato? Rivoluziona la gestione del denaro

Cambia il modo di gestire le tue finanze! Scegli il Conto Corrente Remunerato, una soluzione interessante per ottenere di più dai tuoi risparmi e dalla gestione spese. Di cosa si tratta? Prima di tutto stiamo parlando di un’alternativa ai classici conti proposta da IBL Banca, sinonimo di sicurezza e solidità finanziaria. Detto questo è importante comprende la finalità di questa proposta.

Si tratta di una soluzione che ti permette di ricevere fino al 3,30% lordo di interessi in base alla tua liquidità. Diverso da un conto deposito normale, questo ti permette di far fruttare i tuoi risparmi in maniera semplice e veloce. Fino a 50.000 euro il 3,30% lordo, oltre i 50.000 euro il 3% lordo e oltre i 150.000 euro il 2,50% lordo. Niente male vero? Scopri tutti gli altri vantaggi inclusi.

Conto Corrente Remunerato: tutti i vantaggi di IBL Banca

IBL Banca ti sta offrendo una soluzione molto interessante per la gestione del tuo denaro. Attiva Conto Corrente Remunerato! Per te tantissimi vantaggi extra oltre al 3,30% lordo sul tuo saldo liquido. Cosa include questo bundle?

Canone Zero se accrediti stipendio o pensione oppure se hai entrate fisse maggiori di 800 euro;

se accrediti stipendio o pensione oppure se hai entrate fisse maggiori di 800 euro; Canone Zero se hai una giacenza media di 5000 euro;

Carta di Debito gratuita;

gratuita; Carta prepagata a richiesta;

Carta di Credito Classic a soli 29,90 euro;

Classic a soli 29,90 euro; Carta di Credito Prestige a soli 69,90 euro;

Pagamenti Contactless;

2 prelievi mensili gratuiti in Area Euro con Carta di Debito;

mensili gratuiti in Area Euro con Carta di Debito; Internet Banking;

Operazioni illimitate ;

; ricarica telefonica online gratis;

ricarica carta prepagata online gratis;

Mobile Payments con Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

Telepass con addebito sul conto di pedaggi autostradali e altri servizi di mobilità;

Fido;

1 Bonifico SEPA online gratis, i successivi a 0,95 euro;

Domiciliazione utenze gratuita;

utenze gratuita; Giroconto gratuito;

Pagamenti RAV/MAV online o presso ATM evoluti gratis.

