Conto corrente online: ZERO SPESE e tanti vantaggi con Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente online a zero spese che include tanti vantaggi per il cliente. Si tratta di SelfyConto, una delle proposte più interessanti disponibili in questo momento sul mercato bancario.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto online di Banca Mediolanum c’è la possibilità di sfruttare un canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente) oltre ad una carta di debito con prelievi gratis e tanti altri vantaggi.

Per aprire SelfyConto è possibile accedere direttamente al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Conto online a zero spese: ecco perché scegliere Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente online:

con canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente; il conto prevede un canone sempre azzerato per clienti Under 30 mentre per i clienti Over 30 è azzerabile rispettando una delle condizioni fissate dalla banca

con carta di debito gratuita e con prelievi senza commissioni in area euro

con bonifici gratuiti; anche tutte le principali operazioni bancarie sono gratis

con la possibilità di richiedere una carta di credito con plafond di 1.500 euro e costo di appena 1 euro al mese

Banca Mediolanum, inoltre, propone diversi altri vantaggi. C’è la promo “porta un amico” che consente di ottenere dispositivi Samsung Galaxy in regalo in base al numero di amici invitati che attivando un conto con Mediolanum. Da notare, inoltre, che tutte le carte di pagamento supportano Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay e che la banca propone ai suoi clienti la possibilità di accedere a diversi prodotti extra (di credito, assicurativi e di investimento).

Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura di sottoscrizione tramite il link qui di seguito. L’autenticazione può avvenire tramite SPID in modo da semplificare al massimo l’intera pratica, velocizzando l’effettiva apertura del conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.