Conto corrente gratuito e Samsung Galaxy in regalo con SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Si tratta di una soluzione molto conveniente, pensata per garantire una riduzione, fino all’azzeramento, delle spese bancarie, senza rinunce e con la possibilità di sfruttare un gran numero di vantaggi.

Scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare un conto online con canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente). In più, c’è una carta di debito, con prelievi e pagamenti senza commissioni, oltre alla possibilità di effettuare operazioni bancarie, come i bonifici, senza costi.

Con la promozione “porta un amico”, inoltre, c’è un dispositivo Samsung Galaxy in regalo (a scelta tra il tablet A8, lo smartphone di fascia media A34, il notebook Galaxy Book 3 e lo smartphone top di gamma S23 Ultra, in base al numero di amici invitati che aprono il conto e accreditano lo stipendio o utilizzando la carta di debito per almeno 1.500 euro nei primi 3 mesi).

Per aprire SelfyConto è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione tramite il sito ufficiale.

SelfyConto: ecco perché il conto gratuito di Mediolanum conviene

Con Banca Mediolanum e SelfyConto è possibile accedere ad un servizio davvero completo e conveniente. Il conto in questione si caratterizza per:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente richiedendo un prestito o un mutuo oppure attivando un prodotto assicurativo; il canone è sempre azzerato per Under 30

carta di credito da richiedere al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

L’offerta bancaria proposta da Banca Mediolanum con SelfyConto è semplice e vantaggiosa, ricca di funzionalità e servizi e priva di costi. L’apertura del conto può avvenire direttamente online (anche con SPID). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

