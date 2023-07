Conto corrente gratis: perché Tinaba è la scelta più conveniente

Aprire un conto corrente gratis, anche senza dover rinunciare ad un’operatività completa e senza limitazioni, è possibile. In questo momento, infatti, è il Conto Tinaba la scelta giusta per i risparmiatori che puntano ad azzerare i costi del conto corrente senza rinunce. Per chi sceglie Tinaba, infatti, c’è un’offerta bancaria ricca di vantaggi.

Il conto corrente presenza canone zero e non prevede il pagamento dell’imposta di bollo, eliminando tutti i costi fissi per la tenuta del conto stesso. In più, è possibile sfruttare la carta Mastercard per pagamenti e prelievi, accreditare lo stipendio e accedere a tanti altri servizi, sempre senza commissioni. Per aprire Conto Tinaba è sufficiente seguire una semplice procedura online:

Conto Tinaba: la scelta conveniente per un conto corrente gratis

Scegliendo Conto Tinaba è possibile accedere ad un conto corrente:

Tinaba garantisce un‘offerta bancaria davvero ricca e completa. C’è la funzione per trasferire istantaneamente e senza commissioni il denaro ed è possibile, direttamente dall’app, pagare bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche. L’istituto, inoltre, propone diversi servizi legati al settore degli investimenti, come il Conto Deposito, servizi dedicati alle criptovalute e molto altro ancora.

Con Tinaba è possibile accedere a tutti i servizi bancari direttamente dall’app che rappresenta un punto di riferimento per gli utenti e uno strumento in grado di semplificare, al massimo, la gestione del proprio denaro. In questo momento, Conto Tinaba è la scelta giusta per poter contare su un conto corrente davvero gratuito, ideale per tutti i risparmiatori. Aprire il conto è semplice: basta accedere al sito ufficiale qui di sotto e seguire la procedura.

