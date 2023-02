Conto Corrente Fineco: per te 12 mesi gratis e BUONO AMAZON 50€

Conto Corrente Fineco non è mai stato così conveniente. Grazie a una nuova iniziativa aprendolo oggi stesso ottieni due regali fantastici. Primo, 12 mesi gratis di canone. Secondo, un Buono Amazon del valore di 50 euro che potrai spendere per acquistare qualsiasi prodotto sullo store di questo e-Commerce famosissimo.

Per ottenere tutto questo e molto altro devi cliccare su questo link. Una volta sulla pagina seleziona “Apri il conto” e segui tutte le istruzioni che compariranno a display. In pochissimi minuti avrai a disposizione il tuo conto totalmente smart ricco di funzionalità e opzioni davvero speciali e vantaggiose. Scoprile tutte:

prelievi smart agli ATM UniCredit con QR Code;

agli ATM UniCredit con QR Code; pagamenti Tap&Go con smartphone o smartwatch;

con smartphone o smartwatch; Fineco Pay per scambiare denaro in tempo reale con i tuoi contatti tramite app;

Bonifici Istantanei in tempo reale;

in tempo reale; Maxi Acquisto per aumentare il limite giornaliero della tua Visa Debit.

Conto Corrente Fineco: una soluzione, più vantaggi

Il Conto Corrente Fineco è un’ottima soluzione per la gestione delle tue finanze e dei tuoi risparmi. Inclusa nell’offerta, oltre a 12 mesi gratis di canone annuo e un Buono Amazon da 50 euro, hai anche tantissime altre funzionalità molto utili:

paga bollettini, multe e bollo auto con una foto dal tuo smartphone;

dal tuo smartphone; richiedi il PIN della tua carta se te lo sei dimenticato e ricevilo immediatamente tramite SMS;

della tua carta se te lo sei dimenticato e ricevilo immediatamente tramite SMS; accedi all’assistenza clienti disponibile 24/7 anche via SMS;

blocca la tua carta in caso di furto anche tramite app in totale autonomia ;

; preleva gratis fino a 3000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia.

Insomma, Fineco è la soluzione ideale per chi vuole una gestione pratica, veloce e autonoma delle proprie spese. Potrai effettuare versamenti di contante e assegni in tutti gli sportelli evoluti di UniCredit. Fai bonifici gratuiti e illimitati in Italia e in 250 Paesi con 20 valute diverse. Apri subito il tuo nuovo mondo finanziario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.