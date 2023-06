Conto Corrente Fineco: 12 mesi a canone zero se lo apri adesso

Vuoi un conto corrente che ti offra soluzioni innovative, assistenza rapida e tanti servizi a zero canone? Allora non perdere l’offerta di Fineco, la banca online leader in Europa, che ti permette di aprire il conto entro il 30 giugno 2023 e avere 12 mesi a zero canone. Scopri tutti i vantaggi del conto Fineco e approfitta subito di questa opportunità.

Conto Fineco: scopri tutti i vantaggi

Il conto Fineco è il conto del futuro, che ti consente di gestire i tuoi soldi in semplicità e sicurezza, sia da app che da web. Con il conto Fineco puoi:

Effettuare bonifici in Italia e verso l’estero gratuiti e illimitati

gratuiti e illimitati Pagare utenze, bollettini, tasse e ricariche con pochi clic

con pochi clic Prelevare e versare contanti e assegni agli ATM senza carta, usando solo il tuo smartphone

senza carta, usando solo il tuo smartphone Scambiare denaro con i tuoi contatti via SMS o WhatsApp , senza conoscere l’IBAN

, senza conoscere l’IBAN Scegliere tra diverse carte di pagament o, tra cui credito, debito, ricaricabile e Gold World

o, tra cui credito, debito, ricaricabile e Gold World Pagare in modalità contactless o con i wallet digitali

Monitorare il tuo budget e i tuoi risparmi con MoneyMap, il servizio incluso nel conto

e i tuoi risparmi con MoneyMap, il servizio incluso nel conto Accedere alle principali borse mondiali e investire con commissioni ridotte

Richiedere prestiti, fidi e mutui su misura per i tuoi progetti

Creare la tua identità digitale SPID con Fineco e Namirial

E se hai meno di 30 anni, hai ancora più vantaggi: il canone del conto è gratuito fino al compimento dei 30 anni e hai condizioni vantaggiose per investire in azioni ed ETF.

Non aspettare oltre: apri il conto Fineco entro il 30 giugno 2023 e avrai 12 mesi a zero canone. Potrai attivare il conto direttamente dall’app Fineco o dal sito web, senza documenti cartacei. Ti basterà avere a portata di mano un documento di identità valido, il codice fiscale e un selfie.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri il conto Fineco e entra nel mondo della banca online più scelta dagli italiani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.