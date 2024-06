Conto corrente con canone zero, prelievi e bonifici senza commissioni: ora c'è Fineco

Conto Fineco è la soluzione più conveniente del momento per gestire il proprio denaro: si tratta del conto corrente online di Fineco che ora può essere aperto sfruttando un canone zero per un anno, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato, semplicemente rispettando alcune condizioni fissate dalla banca (basta accreditare stipendio o pensione).

Al conto è abbinata la carta di debito con prelievi gratis (in caso di importo di almeno 100 euro). Ci sono i bonifici gratis ed è possibile richiedere una carta di credito con un canone di 19,95 euro all’anno e un plafond di 1.600 euro, con possibilità di incremento.

Per i risparmiatori alla ricerca di soluzioni per incrementare il valore del proprio denaro, inoltre, c’è la possibilità di puntare sul conto deposito Cash Park, con un tasso di interesse del 3% e possibilità di svincolo, e di accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Fineco.

Con Conto Fineco è possibile accedere a un conto corrente con canone zero per 12 mesi, invece di 3,95 euro al mese. Il canone è azzerabile impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure rispettando una delle altre condizioni fissate dalla banca.

Al conto è abbinata la carta di debito (canone di 9,99 euro all’anno) che consente di effettuare prelievi gratis in Italia, per un importo di almeno 100 euro. La carta è utilizzabile anche con Google Pay, Apple Pay e altri wallet. È possibile richiedere anche la carta di credito Fineco, con un costo di 19,95 euro all’anno.

I clienti Fineco, inoltre, possono accedere a:

Per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto.

