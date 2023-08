Conto corrente con canone zero e prelievi gratis: c'è l'offerta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online ricco di funzionalità e in grado di garantire tanta convenienza. Il conto corrente, infatti, ha canone zero per un anno (ma azzerabile successivamente) e include una carta di debito con prelievi gratis, in tutta l’area euro. Per chi sceglie la proposta di Banca Mediolanum, inoltre, ci sono altri vantaggi come i bonifici gratis e la possibilità di accedere alla carta di credito con un costo di appena 1 euro al mese.

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere al sito ufficiale, direttamente dal link qui di sotto. Per aprire il conto è possibile sfruttare anche una procedura di autenticazione tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: canone zero e prelievi gratis

Il conto corrente di Banca Mediolanum propone:

canone zero per i primi 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente: Banca Mediolanum garantisce un canone sempre azzerato per i clienti Under 30 mentre i clienti Over 30 possono azzerare il canone attivando un prestito, un mutuo oppure un prodotto assicurativo

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente: Banca Mediolanum garantisce un canone sempre azzerato per i clienti Under 30 mentre i clienti Over 30 possono azzerare il canone attivando un prestito, un mutuo oppure un prodotto assicurativo carta di debito con canone zero utilizzabile per prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro tutte le carte supportano Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

per i nuovi clienti c’è la possibilità di partecipare a un’estrazione e provare a vincere un prodotto Apple tra iPhone, MacBook, Apple Watch e iPad (il regolamento completo è accessibile tramite il link qui di sotto.)

Banca Mediolanum propone, quindi, un’offerta bancaria completa e ricca di vantaggi, con la possibilità di azzerare i costi e utilizzare liberamente le carte di pagamento. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’apertura del conto corrente può avvenire anche tramite SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.