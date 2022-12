Conto Corrente Arancio: ecco perché è tra i più vantaggiosi al momento

Stai cercando un conto corrente dove mettere i tuoi risparmi? Sappi che in questo mercato hai solo l’imbarazzo della scelta. Sono davvero tantissime le possibilità, ma una sola in questo momento è la soluzione più vantaggiosa se cerchi una banca sia fisica che 100% digitale.

ING è la risposta alle tue domande, il risultato alle tue ricerche. In questo articolo ti spiegheremo bene perché si tratta di un’ottima opportunità in questo momento. Ovviamente, uno dei primi benefici è che si tratta di una soluzione ibrida. In altre parole puoi gestire i tuoi fondi in due modi.

Il primo è digitale. Difatti, aprendo Conto Corrente Arancio hai a disposizione fin da subito una pratica app dall’ecosistema intuitivo. Grazie alle funzionalità complete potrai eseguire comodamente qualsiasi operazione nella più totale indipendenza e sicurezza. Ti basterà una connessione a internet e il tuo smartphone.

Il secondo, che sembrerebbe in antitesi con il primo, è fisico. Fondamentalmente hai anche a disposizione delle filiali con personale addetto e competente pronto ad aiutarti per qualsiasi tua necessità. Inoltre, hai anche un call center dove troverai operatori disponibili che effettueranno per te qualsiasi operazione.

Conto Corrente Arancio è GRATIS

Iniziamo subito con il primo beneficio di Conto Corrente Arancio. In pratica hai un conto completamente gratis. Non è solo gratuito aprirlo, ma anche il canone di tenuta, i prelievi di contante in Italia e in Europa sono senza commissioni. Perfino la carta di debito la ottieni senza costi aggiuntivi.

I bonifici SEPA entro i 50.000 euro sono gratis così come un blocchetto di assegni l’anno. Inoltre, per il primo anno la Carta di Credito MasterCard Gold, opzionale, non ti costerà nulla. Dal secondo anno in poi rimarrà a zero euro solo nei mesi in cui spenderai almeno 500 euro, altrimenti ti costerà 2 euro al mese.

Ottieni il 2,50% annuo sulle tue somme

Il secondo beneficio riguarda i tuoi risparmi. Infatti, vincolando le somme per 12 mesi puoi ottenere il 2,50% annuo lordo. Niente male vero? Si tratta di un’ottima opportunità per evitare di tenere denaro stagnante che si svaluta e perde costantemente il suo valore.

Perciò cosa stai aspettando? Apri subito il tuo Conto Corrente Arancio. Con ING hai tutto gratis e il 2,50% annuo lordo sulle somme vincolate per un anno. Si tratta di un’opportunità incredibile da cogliere subito al volo. Adesso hai capito perché questa è la soluzione migliore al momento?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.