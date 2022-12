Questo Conto Corrente è totalmente gratis: il migliore oggi disponibile

Scegliere a quale banca affidare i propri risparmi e dove accreditare lo stipendio o la pensione non è facile, soprattutto oggi che tutto è sempre più caro. Perciò poter risparmiare, ma allo stesso tempo dormire sonni tranquilli perché il proprio denaro è al sicuro sembra essere appannaggio del passato. Sappi che non è così impossibile trovare il Conto Corrente giusto.

Infatti, tra le tante soluzioni disponibili ne esiste una davvero formidabile, economica, sicura e al passo con i tempi. Se non ci credi prenditi due minuti del tuo tempo e investili nella lettura di questo articolo, non te ne pentirai e forse arriverai a pensare dentro di te: “Se solo lo avessi saputo prima!”.

Prima che finisca l’anno scegli Conto Corrente Arancio e approfitta di una delle promozioni più speciali della storia che ING ha deciso di regalarti. Si tratta di un’occasione irripetibile per tantissimi motivi tra cui uno che è il più importante: avrai tutto gratis, senza spese aggiuntive.

Conto Corrente Arancio: ING ha in serbo tante sorprese esclusive

Aprendo Conto Corrente Arancio e vincolando le tue somme per 12 mesi potrai ottenere lo 2,5% annuo lordo. Una percentuale interessante che nessun’altra banca 100% digitale sta offrendo in questo periodo. Potrai combattere l’inflazione e il caro della vita in modo semplice e, soprattutto, completamente gratis.

Infatti, tutto quello che è incluso nel tuo nuovo Conto ING è gratuito. Preleva contante in Italia e in Europa senza commissioni. Effettua bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono senza dover spendere un centesimo di più. Ottieni 1 modulo di assegni gratis ogni anno.

Inoltre, il Canone del Conto Corrente Arancio è a costo zero. Dovrai solo accreditare lo stipendio, la pensione o almeno 1.000 euro al mese. In più anche la Carta di Credito MasterCard Gold è gratuita per il primo anno. Poi resterà a zero tutti i mesi in cui spenderai almeno 500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.