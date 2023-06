Conto Corrente Arancio: risparmi al sicuro e ZERO spese

Se cerchi un conto corrente online che ti offra servizi convenienti e sicuri, non lasciarti sfuggire la nuova offerta di ING: Conto Corrente Arancio con modulo zero vincoli. Apri il conto online in pochi clic e scopri tutti i vantaggi che ti aspettano.

Aprendo adesso il conto infatti puoi avere tutte le operazioni principali a zero spese, compreso canone, bonifici e prelievi dai bancomat che preferisci.

Conto Corrente Arancio: scopri tutti i vantaggi

Il modulo Zero Vincoli di Conto Corrente Arancio ti permette di avere:

Canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi : con il modulo zero vincoli, puoi effettuare tutte le operazioni che vuoi senza pagare commissioni, sia online che tramite il Servizio Clienti. Inoltre, puoi prelevare gratuitamente con la carta di debito Mastercard in Italia e in Europa.

: con il modulo zero vincoli, puoi effettuare tutte le operazioni che vuoi senza pagare commissioni, sia online che tramite il Servizio Clienti. Inoltre, puoi prelevare gratuitamente con la carta di debito Mastercard in Italia e in Europa. Canone a zero per sempre se accrediti lo stipendio o la pensione : se hai entrate mensili di almeno 1000 euro su Conto Corrente Arancio, il canone del modulo zero vincoli rimane a zero anche dopo i primi 12 mesi. Così risparmi ancora di più!

: se hai entrate mensili di almeno 1000 euro su Conto Corrente Arancio, il canone del modulo zero vincoli rimane a zero anche dopo i primi 12 mesi. Così risparmi ancora di più! Un modulo di assegni gratis all’anno : se hai bisogno di pagare con gli assegni, puoi richiedere un modulo gratuito ogni anno. E se ti servono altri moduli, li paghi solo 7,50 euro cadauno.

: se hai bisogno di pagare con gli assegni, puoi richiedere un modulo gratuito ogni anno. E se ti servono altri moduli, li paghi solo 7,50 euro cadauno. 100% digitale e sicuro: puoi gestire il tuo conto da App o da sito web, con la massima sicurezza e trasparenza. E se hai bisogno di assistenza, puoi contare sul Servizio Clienti sempre disponibile.

Conto Corrente Arancio è la soluzione ideale per chi vuole avere tutto sotto controllo, senza rinunciare alla comodità e alla convenienza. E se vuoi far fruttare i tuoi risparmi, puoi aprire anche Conto Arancio, il conto deposito che ti offre un rendimento del 3% annuo lordo per i primi 3 mesi fino a 100.000 euro.

Non perdere tempo: approfitta subito dell’offerta e apri Conto Corrente Arancio con modulo zero vincoli. Ti basta avere a portata di mano il tuo documento d’identità, il codice fiscale e un documento bancario o postale che attesti il tuo IBAN. In pochi minuti potrai attivare il tuo conto e iniziare a goderti tutti i vantaggi di ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.