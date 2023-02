Conto Corrente Arancio: ora con interessi al 3% per 3 mesi e ZERO SPESE per sempre

Il Conto Corrente Arancio diventa sempre di più il riferimento per chi ha bisogno di un nuovo conto corrente. La proposta di ING è, attualmente, al centro di una promozione riservata ai nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente. Grazie a quest’offerta, i nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio possono beneficiare su di un conto a zero spese oltre che su un tasso di interesse del 3% per i primi 3 mesi. Per scoprire l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Conto Corrente Arancio: zero spese e con interessi al 3%, ecco l’offerta

Conto Corrente Arancio di ING è un conto a zero spese. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile sfruttare un conto con:

canone azzerato a tempo indeterminato

carta di debito inclusa con pagamenti senza commissioni in area Euro

inclusa con pagamenti senza commissioni in area Euro tutti i servizi bancari principali, come i bonifici, disponibili senza commissioni tramite la piattaforma di Home Banking

opzione Modulo Zero Vincoli (aggiunge prelievo gratuito in area Euro e operazioni gratuite tramite il Servizio Clienti) al costo di 2 euro al mese azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrando entrate per almeno 1000 euro al mese

carta di credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro richiedibile al costo di 1 euro al mese

A completare i vantaggi del Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di sfruttare un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi 3 mesi (fino a 100 mila euro), senza vincoli di alcun tipo. Terminato il periodo promozionale, sarà possibile continuare a sfruttare un tasso di interesse dello 0,5% per incrementare il valore del proprio denaro.

Per richiedere Conto Corrente Arancio di ING è possibile fare riferimento al link qui di sotto per accedere al sito dell’istituto ed avviare una rapida procedura gratuita per l’apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.