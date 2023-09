Conto Corrente Arancio: invita i tuoi amici e ricevi fino a 500€ Amazon

Il Conto Corrente Arancio di ING è un’opzione allettante per tutti coloro che cercano una soluzione efficiente e senza costi eccessivi. Questo innovativo conto corrente, abbinato al “Modulo Zero Vincoli“, offre una serie di vantaggi senza alcun costo, inclusi canone, prelievi e bonifici gratuiti. Ma le buone notizie non finiscono qui: ora puoi anche ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon grazie a un’offerta esclusiva di ING.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è progettato per offrire un’esperienza bancaria senza costi nascosti e con vantaggi concreti. Ecco perché dovresti considerare questa soluzione finanziaria:

Zero costi mensili : con il Modulo Zero Vincoli , il canone mensile è completamente azzerato, il che significa che non ci sono spese fisse mensili da preoccuparsi

: con il , il è completamente azzerato, il che significa che non ci sono spese fisse mensili da preoccuparsi Prelievi gratuiti : puoi effettuare prelievi gratuiti di contante sia in Italia che in Europa utilizzando la carta di debito associata al conto

: puoi effettuare di contante sia in Italia che in Europa utilizzando la associata al conto Bonifici SEPA gratuiti : i bonifici SEPA fino a 50 mila euro sono gratuiti e possono essere eseguiti comodamente online o attraverso il Servizio Clienti , senza alcuna commissione da parte di ING

: i fino a sono gratuiti e possono essere eseguiti comodamente online o attraverso il , senza alcuna da parte di Pagamenti facilitati : il conto ti consente di pagare bollettini MAV , RAV , F24 ed effettuare ricariche telefoniche in modo rapido e conveniente

: il conto ti consente di pagare bollettini , , ed effettuare in modo rapido e conveniente Tre carte : carta di credito Mastercard Gold, carta di debito Mastercard e carta prepagata Mastercard

: carta di credito Mastercard Gold, carta di debito Mastercard e carta prepagata Mastercard Promozione amici : con il Conto Corrente Arancio , l’amicizia vale ancora di più. Invita i tuoi amici a scegliere questo conto e riceverai un Buono Regalo Amazon da 50 euro per te e per loro. Con 10 amici , puoi arrivare fino a un massimo di 500 euro in buoni regalo

: con il , l’amicizia vale ancora di più. a scegliere questo conto e riceverai un da per te e per loro. Con , puoi arrivare fino a un massimo di in Riduzione permanente dei costi: dopo il primo anno di “prova” gratuito, puoi azzerare il costo del conto per sempre semplicemente accreditando il tuo stipendio, la pensione oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, il costo è di soli 2 euro al mese

Partecipare all’offerta “L’Amicizia vale di più” è semplice. Una volta aperto il tuo Conto Corrente Arancio, riceverai un codice amico. Condividilo con i tuoi amici e invitali a scegliere il Conto Corrente Arancio di ING. Entrambi riceverete un Buono Regalo Amazon da 50 euro, che potrete utilizzare per fare shopping online.

