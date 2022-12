Conto Corrente Arancio: ING aumenta il tasso sui depositi non vincolati

Buone notizie sono arrivate proprio oggi da ING, la banca olandese digitale prima in Europa. Infatti, tutti i titolari di un Conto Corrente Arancio attivo potranno beneficiare di un nuovo tasso base applicato ai depositi di denaro sempre disponibile e senza vincoli.

Sostanzialmente, dal 21 dicembre 2022 si passa dal precedente 0,001% all’attuale 0,50%. Inoltre, tutti coloro che effettueranno nuovi versamenti entro il 31 gennaio 2023 sul proprio Conto Arancio vedranno crescere i propri risparmi del 3% per 3 mesi.

Se ancora non hai un Conto Corrente Arancio attivo aprilo subito e inizia a beneficiare di tutti i vantaggi che include. Potrai ottenere fino al 2,50% di tasso annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Inoltre, accreditando stipendio, pensione o 1.000 euro al mese, il canone di tenuta è gratis.

Conto Corrente Arancio: ora Conto Deposito fa crescere i tuoi risparmi dello 0,50%

ING ha da poco inviato un comunicato speciale indicando che il tasso base sui depositi senza vincoli è passato da 0,001% a 0,50% per tutti i clienti con attivo un Conto Corrente Arancio. Una notizia fantastica visto che depositando entro il 31 gennaio 2023 altro denaro, fino a 1000.000 euro, si ottiene il 3% per 3 mesi.

Ciò vuol dire che per i clienti ING il tasso di interesse sul denaro sempre disponibile e senza vincoli da oggi aumenta. Marco Parini, Head of Saving, Investment Products & Financial Advisor Network di ING Italia, si è detto entusiasta di questo traguardo commentando:

Il messaggio che arriva dai clienti risparmiatori è chiaro. Il caro vita e il clima di incertezza dell’attuale contesto economico e politico stanno agendo sulle modalità con cui le persone gestiscono il proprio denaro. La propensione al risparmio aumenta e anche l’attenzione a fare scelte oculate per i propri investimenti, così come la volontà di avere sempre sotto controllo il proprio denaro. In ING crediamo che il conto deposito sia nuovamente uno strumento efficace per soddisfare questi bisogni e per remunerare la liquidità che, ricordiamolo, non deve mancare in un portafoglio ben diversificato. È un prodotto semplice da gestire, consultabile 24h tramite App o PC e offre un rendimento nuovamente interessante.

Se ancora non hai attivo un Conto Corrente Arancio cosa stai aspettando? Avrai canone annuo, prelievi in tutti gli ATM di Italia ed Europa, bonifici SEPA fino a 50.000 euro, Carta di Credito Mastercard Gold per 1 anno e un blocchetto di assegni gratis e senza commissioni. Oltre al 2,50% lordo annuo sulle somme vincolate 12 mesi.

