Conto Corrente Arancio di ING: aprilo online e ottieni 12 mesi di canone ZERO

Se stai cercando un conto corrente che ti liberi dai costi, ING ha la soluzione: con Modulo Zero Vincoli di Conto Corrente Arancio avrai canone GRATIS per 12 mesi, prelievi e bonifici SEPA senza alcun costo. Aprire il tuo nuovo conto corrente è semplicissimo, anche tramite SPID.

Cos’è il Modulo Zero Vincoli e come attivarlo?

Attivando il Modulo Zero Vincoli, avrai canone gratuito per i primi 12 mesi. Anche dopo il primo anno, se accrediti uno stipendio o una pensione di almeno 1.000 euro al mese, il canone resterà sempre ZERO. In alternativa, al termine del periodo promozionale, pagherai solamente 2 euro al mese.

Hai bisogno di prelevare contante in Italia o in Europa? Con il Conto Corrente Arancio di ING, i prelievi con la carta di debito sono completamente gratuiti. Zero costi aggiuntivi per avere il tuo denaro quando ne hai bisogno, ovunque tu sia. Anche i bonifici SEPA online e tramite il Servizio Clienti, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche sono totalmente gratuiti.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio di ING online e senza eccessiva burocrazia, grazie alla firma digitale. Ti basta seguire questi semplici passaggi:

Clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare; Aggiungi il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci, se lo desideri; Attiva il Conto Corrente Arancio con un bonifico per iniziare subito a utilizzarlo.

Durante l’apertura del conto, potrai identificarti con il servizio SPID in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore. Non perdere l’occasione di aprire un conto corrente sicuro, dai vantaggi esclusivi e costi pressoché azzerati: richiedi l’apertura di Conto Corrente Arancio di ING direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.