Conto corrente a ZERO SPESE: ecco la SCELTA GIUSTA di oggi

Un conto corrente a zero spese consente di azzerare le spese per la gestione del proprio denaro, eliminando i costi fissi e le commissioni e permettendo di utilizzare liberamente il conto. Il mercato bancario propone diverse opzioni per chi è alla ricerca di questo tipo di conti. Tra le proposte migliori su cui puntare in questo momento c’è Conto HYPE che mette a disposizione degli utenti un prodotto completo e molto vantaggio.

Conto HYPE, infatti, ha canone zero e include una carta virtuale da utilizzare per acquisti online e pagamenti in negozio (con Google Pay e Apple Pay) ma con la possibilità di richiedere una carta fisica e prelevare all’ATM senza commissioni. Il conto include altri vantaggi come i bonifici senza commissioni e la possibilità di accesso a servizi aggiuntivi proposti da HYPE con il cashback al 10% presso gli store partner e varie soluzioni per prestiti e mutui.

Per provare subito Conto HYPE è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto.

Conto HYPE: il conto corrente a zero spese completo e personalizzabile

Con Conto HYPE si può accedere ad un conto corrente a canone zero e con carta virtuale inclusa. La carta fisica può essere richiesta in qualsiasi momento, al costo di 9,90 euro una tantum, ma è possibile utilizzare anche la carta virtuale in negozio, pagando con Google Pay e Apple Pay e, quindi, utilizzando il proprio smartphone in sostituzione del supporto fisico.

Da notare, inoltre, che Conto HYPE include i bonifici senza commissioni e una lunga serie di servizi aggiuntivi proposti da HYPE alla sua clientela (cashback al 10% su store partner, mutui, prestiti e altro ancora). E’ possibile anche l’accredito di stipendio.

La proposta di HYPE presenta un limite di ricarica annua di 15000 euro. Per chi ha esigenze maggiori c’è Conto HYPE Next che costa appena 2,90 euro al mese includendo tanti vantaggi aggiuntivi come il prelievo con carta fisica senza commissioni in Italia e la ricarica illimitata.

Per scegliere una delle proposte di Conto HYPE è possibile accedere al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.