Conto corrente a zero spese e interessi al 4%: la proposta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è la proposta del momento per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta, infatti, di un conto corrente a zero spese che permette di accedere a un bonus aggiuntivo davvero ottimo. Impostando l’accredito dello stipendio, infatti, SelfyConto garantisce interessi al 4% per 6 mesi. In questo momento, ogni 10.000 euro investiti con Mediolanum si riceveranno 138 euro di interessi netti con la possibilità di guadagnare, in appena 6 mesi, fino a oltre 2 mila euro (il limite massimo del deposito è di 500.000 euro).

Richiedere l’offerta è semplicissimo: per l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire una veloce procedura online, con l’autenticazione che può avvenire anche tramite SPID.

Conto corrente con interessi al 4%: la proposta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è, in questo momento, la proposta giusta per accedere ad un nuovo conto corrente e sfruttare un tasso di interesse elevato. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’istituto propone:

un conto corrente con canone azzerato per un anno , invece che 3,75 euro al mese, e azzerabile successivamente (con un patrimonio gestito di 15.000 euro oppure attivando un prestito o un prodotto assicurativo); per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

, invece che 3,75 euro al mese, e (con un patrimonio gestito di 15.000 euro oppure attivando un prestito o un prodotto assicurativo); per i clienti invece, una carta di debito gratuita utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni e con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici gratuiti tramite Home Banking

tramite Home Banking una carta di credito richiedibile a 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

richiedibile a e con plafond di 1.500 euro un tasso di interesse annuo lordo del 4% impostando l’accredito dello stipendio; la promozione permette di ottenere un guadagno netto di 138 euro ogni 10.000 euro investiti, fino ad un massimo di circa 2.000 euro (per un investimento di 500.000 euro)

Richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è semplicissimo. Basta completare la procedura di apertura online tramite il link qui di sotto. L’autenticazione può avvenire direttamente tramite SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.