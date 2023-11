Conto corrente a zero spese di ING: Buono Amazon da 100€ in regalo, ecco come

Scegliendo Conto Corrente Arancio di ING è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione si rivolge a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto entro il prossimo 13 di novembre e che effettueranno almeno 500 euro di spese con la carta di debito entro fine gennaio 2024.

Con il conto di ING è possibile, inoltre, azzerare i costi di gestione e mantenimento del conto. Conto Corrente Arancio, infatti, è a canone zero e include la carta di debito gratis. Ci sono anche i bonifici gratis tramite Home Banking.

Da notare, inoltre, che il conto è personalizzabile con il Modulo Zero Vincoli che aggiunge i prelievi gratis in tutta l’area euro al costo di 2 euro al mese, azzerabile impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro al mese.

Per richiedere l’apertura del conto basta seguire una semplice procedura di registrazione online.

Conto a zero spese e Buono Amazon con ING

Conto Corrente Arancio è la soluzione a zero spese che permette di eliminare i costi del conto corrente andando ad offrire ai nuovi clienti la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, semplicemente effettuando almeno 500 euro di spese con carta di debito entro la fine del mese di gennaio.

Il conto proposto da ING è ricco di servizi aggiuntivi: i nuovi clienti possono beneficiare di un tasso di interesse del 4% per un anno, per incrementare il valore dei propri risparmi, e possono richiedere la carta di credito, con canone di 2 euro al mese e possibilità di azzeramento, effettuando almeno 500 euro di spese mensili.

La promozione in corso, che include il Buono Amazon in regalo, sarà attiva solo fino al prossimo 13 di novembre. Per completare l’apertura del Conto Corrente Arancio è possibile accedere al sito ufficiale di ING e seguire la procedura di registrazione online (c’è anche la possibilità di utilizzare l’autenticazione tramite SPID).

